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Надаль и Радукану получили премию ESPY

Теннис
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Испанец выиграл два Мейджора

Надаль и Радукану получили премию ESPY

Фото: NU.nl

Новина українською

В США состоялось вручение премии ESPY. Эта награда вручается американской телевизионной сетью ABC. Получателями становятся выдающиеся спортсмены.

Лучшим теннисистом года был признан 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль. Лучшей теннисисткой года стала британка Эмма Радукану.

Надаль в 2022 году стал победителем Australian Open и Ролан Гаррос. Благодаря этим успехам он стал единоличным рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Второе место в списке занимает серб Новак Джокович, который выигрывал мэйджоры 21 раз.

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В статье: Рафаэль Надаль Эмма Радукану
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