Надаль и Радукану получили премию ESPY

В США состоялось вручение премии ESPY. Эта награда вручается американской телевизионной сетью ABC. Получателями становятся выдающиеся спортсмены.

Лучшим теннисистом года был признан 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль. Лучшей теннисисткой года стала британка Эмма Радукану.

Надаль в 2022 году стал победителем Australian Open и Ролан Гаррос. Благодаря этим успехам он стал единоличным рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Второе место в списке занимает серб Новак Джокович, который выигрывал мэйджоры 21 раз.