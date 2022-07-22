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Надаль и Радукану получили премию ESPY
Испанец выиграл два Мейджора
Фото: NU.nl
В США состоялось вручение премии ESPY. Эта награда вручается американской телевизионной сетью ABC. Получателями становятся выдающиеся спортсмены.
Лучшим теннисистом года был признан 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль. Лучшей теннисисткой года стала британка Эмма Радукану.
Надаль в 2022 году стал победителем Australian Open и Ролан Гаррос. Благодаря этим успехам он стал единоличным рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Второе место в списке занимает серб Новак Джокович, который выигрывал мэйджоры 21 раз.
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