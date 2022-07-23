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Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото

Теннис
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Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 23 июля, в польском Кракове на местном стадионе украинские звезды мирового спорта Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Андрей Шевченко сыграют благотворительный матч для Украины. Все собранные денежные средства пойдут в Фонд U-24.

В мероприятии также примут участие первая ракетка мира Ига Свентек и легендарная польская теннисистка Агнешка Радванска.

Свитолина выступит в роли рефери.

Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Костюк показала один день из жизни.

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В статье: Андрей Шевченко Элина Свитолина Сергей Стаховский
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