Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото

Сегодня, 23 июля, в польском Кракове на местном стадионе украинские звезды мирового спорта Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Андрей Шевченко сыграют благотворительный матч для Украины. Все собранные денежные средства пойдут в Фонд U-24.

В мероприятии также примут участие первая ракетка мира Ига Свентек и легендарная польская теннисистка Агнешка Радванска.

Свитолина выступит в роли рефери.