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Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото
Большое дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 23 июля, в польском Кракове на местном стадионе украинские звезды мирового спорта Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Андрей Шевченко сыграют благотворительный матч для Украины. Все собранные денежные средства пойдут в Фонд U-24.
В мероприятии также примут участие первая ракетка мира Ига Свентек и легендарная польская теннисистка Агнешка Радванска.
Свитолина выступит в роли рефери.
Напомним, ранее Костюк
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