Ига Швентек: Я никогда не представляла себе, что война может быть так близко к польским границам

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек, рассказала об идее организации благотворительного матча звезд украинского и польского тенниса для сбора средств в Фонд U-24.

"Я никогда не представляла себе, что война может быть так близко к польским границам. Когда я путешествовала во время выступлений, то пыталась следить за происходящим в Украине. Мне было тяжело это слышать. С самого начала моя мотивация провести такое мероприятие было очень высоким. Как вы могли услышать из моих послематчевых комментариев, это очень важная тема для меня. Я видела, что в начале в теннисном мире интерес к Украине был очень высоким, многие игроки одевали ленты. Но впоследствии это изменилось, после 2-3 матчей эти ленты исчезли. Моя лента остается со мной. Многие игроки не хотят говорить о войне. Каждый делает то, что он считает правильным, я с уважением к этому отношусь.

Эта инициатива (благотворительный матч) она не только моя. Целая команда работала над всем и теперь, когда я здесь, и вижу, до какого масштаба все выросло, меня даже пугает. То есть, я надеюсь, что буду способна сыграть на корте. Надеюсь, что собранные средства в определенной степени помогут детям и молодым людям, пострадавшим из-за войны в Украине. Я рада, что сейчас здесь и надеюсь, что мы хорошо проведем время и сможем позволить себе свободно насладиться теннисом" – сказала она.