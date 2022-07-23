АТР. Алькарас – в финале Hamburg Open, второй финалист турнира: Музетти

Гамбург (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал немецкого турнира, обыграв словака Алекса Молчана. Вторым финалистом стал итальянец Лоренцо Музетти, победивший в полуфинале Франсиско Серундоло из Аргентины.

Для Музетти этот финал станет первым в карьере на уровне АТР. Ранее он лишь несколько раз выходил в финалы Челленджеров и Фьючерсов. Для Алькараса же это будет уже шестой финал серии АТР. Все пять предыдущих он выиграл, включая два Мастерса 1000.

Открытые корты, грунт

Карлос Алькарас (Испания) – Алекс Молчан (Словакия)

7:6|6:1

Лоренцо Музетти (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина)

6:3|7:6