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АТР. Сачко вылетел с австрийского турнира, проиграв в финале квалификации

Теннис
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Уже третье в этом году поражение на стадии отбора

АТР. Сачко вылетел с австрийского турнира, проиграв в финале квалификации

UA-Футбол
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Кицбюэль (АТР), украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в финальном матче квалификационного турнира на Generali Open в Австрии. Он уступил австрийцу Себастьяну Офнеру.

Для Сачко это поражение стало уже третьим вылетом из квалификации турнира серии АТР в этом году. Ранее он проигрывал в Барселоне и Женеве, французу Мануэлю Жинару и аргентинцу Факундо Баньису соответственно.

Грунт

Виталий Сачко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия)

6:4|6:4

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В статье: теннис Виталий Сачко
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