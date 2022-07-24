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АТР. Сачко вылетел с австрийского турнира, проиграв в финале квалификации
Уже третье в этом году поражение на стадии отбора
Кицбюэль (АТР), украинский теннисист Виталий Сачко проиграл в финальном матче квалификационного турнира на Generali Open в Австрии. Он уступил австрийцу Себастьяну Офнеру.
Для Сачко это поражение стало уже третьим вылетом из квалификации турнира серии АТР в этом году. Ранее он проигрывал в Барселоне и Женеве, французу Мануэлю Жинару и аргентинцу Факундо Баньису соответственно.
Грунт
Виталий Сачко (Украина) – Себастьян Офнер (Австрия)
6:4|6:4
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