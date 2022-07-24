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АТР. Карлос Алькарас проиграл финал впервые в карьере

Теннис
(1 голосов)

Первое поражение на турнирах серии АТР 500 за последние 15 матчей

АТР. Карлос Алькарас проиграл финал впервые в карьере

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Гамбург (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в финале немецкого турнира. Он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Для Алькараса этот проигрыш в финале стал первым профессиональной карьере.

В предыдущих пяти финалах турниров серии АТР Карлос исключительно побеждал. Более того, его победная серия на соревнованиях АТР 500 продолжалась 14 матчей – до сегодняшнего дня. Для Лоренцо Музетти же этот финал стал первым в профессиональной карьере.

Открытые корты, грунт

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

6:4|6:7|6:4

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В статье: теннис Карлос Алькарас
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