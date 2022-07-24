Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Карлос Алькарас проиграл финал впервые в карьере
Первое поражение на турнирах серии АТР 500 за последние 15 матчей
Фото: ATP Tour
Гамбург (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение в финале немецкого турнира. Он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Для Алькараса этот проигрыш в финале стал первым профессиональной карьере.
В предыдущих пяти финалах турниров серии АТР Карлос исключительно побеждал. Более того, его победная серия на соревнованиях АТР 500 продолжалась 14 матчей – до сегодняшнего дня. Для Лоренцо Музетти же этот финал стал первым в профессиональной карьере.
Открытые корты, грунт
Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)
6:4|6:7|6:4
Популярное сейчас
- Зинченко перешел в Арсенал, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Эль Классико снова за Барсой. Видео гола и обзор матча Реал - Барселона 0:1
- Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
- Шевченко, Стаховский и Свитолина сегодня сыграют для Украины. Фото
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса