В календаре АТР может появиться новый турнир

Руководитель ATP Андреа Гауденци заявил, что в календаре может появиться новый турнир серии "Мастерс". Причём речь идёт о соревнованиях, которые будут проходить на траве.

"Мы планируем, что будет проходить 10 турниров серии "Мастерс". Между "Ролан Гаррос" и Уимблдоном есть три недели. Трава — единственное покрытие, на котором "Мастерсы" пока не проводятся.

У Германии такие же шансы проводить турнир, как у Великобритании. Но у Британии есть преимущество: игроки приезжают в Лондон перед Уимблдоном. С другой стороны, в Лондоне уже и так есть Уимблдон", — цитирует Гауденци Tennis.

При этом Гауденци пока не называет сроки организации нового турнира.