Симона Халеп приступила к тренировкам

Румынская теннисистка Симона Халеп вернулась к тренировочному процессу после Уимблдона-2022. Об этом написала она в своих социальных сетях, опубликовав видео.

"Первый удар после Уимблдона. Теннис, я скучала по тебе", — написала Симона в социальных сетях, сопроводив свои слова небольшим видео с тренировки.

Напомним, на Уимблдоне-2022 Симона Халеп в полуфинале проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.