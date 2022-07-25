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Симона Халеп приступила к тренировкам
Теннисистка опубликовала видео с тренировки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Румынская теннисистка Симона Халеп вернулась к тренировочному процессу после Уимблдона-2022. Об этом написала она в своих социальных сетях, опубликовав видео.
"Первый удар после Уимблдона. Теннис, я скучала по тебе", — написала Симона в социальных сетях, сопроводив свои слова небольшим видео с тренировки.
Напомним, на Уимблдоне-2022 Симона Халеп в полуфинале проиграла казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 3:6.
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