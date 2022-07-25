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Ник Кирьос сменил прическу

Теннис
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Теннисист опубликовал фото в соцсети

Ник Кирьос сменил прическу

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос похвастался в социальных сетях новой причёской.

"Мой брат поддерживает меня свежим", — подписал Кирьос фото.

Напомним, что в дебютном для себя финале Уимблдона 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

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В статье: Ник Кирьос
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