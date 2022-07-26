Украинец Илья Марченко одержал победу над россиянином андреем кузнецовым

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в матче с россиянином андреем кузнецовым на старте челленджера в Сеговии (Испания).

Илья Марченко - андрей кузнецов 6:7, 1:6, 3:6

Матч продлился 2 часа 15 минут. За это время Марченко сделал восемь эйсов, восемь двойных и реализовал семь брейк-поинтов.

После игры украинец не пожал руку россиянину, поблагодарив судью и сразу отправившись к своим вещам.

В следующем круге Марченко сыграет с зимбабвийцем Бенджамином Локом.