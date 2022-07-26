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Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 250 в Праге

Теннис
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Украинка не смогла навязать свою игру

Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 250 в Праге

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила болгарке Виктории Томовой в первом раунде турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

Дарья Снигур - Виктория Томова 4:6, 2:6

Матч продолжался 1 час 18 минут. Украинка выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3/6 брейк-поинта.

Отметим, что Снигур второй раз сыграла в основной сетке турнира WTA. В июне она уступила в квалификационном турнире в Ноттингеме.

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В статье: Дарья Снигур
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