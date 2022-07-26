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Дарья Снигур уступила на старте турнира WTA 250 в Праге
Украинка не смогла навязать свою игру
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур уступила болгарке Виктории Томовой в первом раунде турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
Дарья Снигур - Виктория Томова 4:6, 2:6
Матч продолжался 1 час 18 минут. Украинка выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3/6 брейк-поинта.
Отметим, что Снигур второй раз сыграла в основной сетке турнира WTA. В июне она уступила в квалификационном турнире в Ноттингеме.
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