Эстония запретила российским и белорусским теннисистам участвовать в турнирах

Эстонское правительство ввело запрет на участие российских и белорусских теннисистов в профессиональных теннисных турнирах на своей территории.

Официально игроков о данном решении оповестила Международная федерация тенниса (ITF).

"Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, россия и беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал", — говорится в заявлении Лийны Керсны, исполняющей обязанности министра культуры Эстонии.

Ранее британское правительство также запретило россиянам и белорусам участвовать в турнирах под эгидой LTA.