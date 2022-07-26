Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим и Кей Нисикори получили уайлд-кард на турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
Соревнования стартуют 21 августа
Бывшие игроки из топ-5 мирового рейтинга австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори взяли уайлд-кард на турнир ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Турнир будет проходить с 21 по 27 августа.
Тим впервые сыграет на этом турнире в основной сетке. В 2012 году он пытался попасть на соревнования, но не смог преодолеть квалификацию. Экс третья ракетка мира Тим продолжает восстанавливаться после травмы запястья. Ранее австриец дошёл до полуфинала турнира в Гштааде (Швейцария), где уступил итальянцу Маттео Берреттини. Тим впервые дошёл до полуфинала турнира после возвращения на корт.
Что касается Нисикори, то бывшая четвёртая ракетка мира не выходил на корт с октября 2021 года.
Популярное сейчас
- Включает в себя 8 пунктов. Источник показал протокол безопасности УПЛ
- ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Матч Динамо и список неудачников, среди которых может быть соперник Днепра-1
- "Мы этого не хотели, но это произошло". Эрдоган прокомментировал удар россиян по порту в Одессе
- Ига Швентек: Я никогда не представляла себе, что война может быть так близко к польским границам
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса