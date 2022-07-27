Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв австрийца Юрия Родионова.

Роберто Баутиста-Агут - Юрий Родионов 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Родионова три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Баутиста-Агут шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти возможных.

В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Жоау Соуза (Португалия).