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Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

Теннис
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Теннисист не испытал проблем

Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-250 в Кицбюэле

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв австрийца Юрия Родионова.

Роберто Баутиста-Агут - Юрий Родионов 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Родионова три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Баутиста-Агут шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти возможных.

В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Жоау Соуза (Португалия).

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В статье: Роберто Баутиста-Агут
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