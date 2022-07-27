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Стефанос Циципас приступил к тренировкам

Теннис
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Теннисист на ранних стадиях покинул Уимблдон

Стефанос Циципас приступил к тренировкам

Фото: Tennishead

Новина українською

Греческий теннисист, четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас вернулся к тренировкам после Уимблдона-2022.

На тренировке Циципас занимался вместе со своим братом Петросом Циципасом под руководством отца — Апостолоса Циципаса. Четвёртая ракетка мира проводит сбор на базе академии Патрика Муратоглу, тренера румынки Симоны Халеп и экс-тренера Серены Уильямс.

На Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

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В статье: Стефанос Циципас
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