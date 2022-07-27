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Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире в Варшаве
Теннисистка отдала сопернице лишь три гейма
Фото: Sporting News
Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу в первом круге грунтового турнира в Варшаве (Польша). Соперницей Швёнтек, занимающей 1-е место в рейтинге WTA, была 82-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши. Свёнтек выиграла со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фрех два эйса и три двойные ошибки. Брейк-пойнтов у неё не было.
Во втором круге Швёнтек сыграет с представительницей Румынии Габриэлой Талабой Ли.
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