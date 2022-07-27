Ник Кирьос: Мог выиграть в финале Уимблдона, если бы играл не с Джоковичем

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от первого в своей карьере финала на турнире "Большого шлема" в одиночном разряде. Напомним, Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2022 со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику "Вопрос – ответ". "Какой главный урок ты извлёк из своего первого финала на "Шлеме"?" — спросил один из подписчиков.

"Честно говоря, по моим ощущениям, мой первый финал "Шлема" был впечатляющим, в следующий раз я попробую немного обуздать свои эмоции. Буду действовать спокойнее, хотя понимаю, как много было поставлено на карту. Чувствую, что, если бы в финале мне противостоял не Джокович, а любой другой игрок, с тем, как я подавал в тот день, я бы одержал победу", — ответил Ник.