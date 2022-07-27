Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим проблися в 1/4 финала турнира в Кицбюэле
Теннисист без проблем обыграл Себастьяна Офнера
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).
В матче второго круга Тим не без труда обыграл соотечественника Себастьяна Офнера (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1час 59 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Офнера три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Тима станет представитель Германии Янник Ханфман.
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Появилось видео после залпов по Антоновскому мосту. Также ВСУ ударили на Херсонщине в ж/д мост
- Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- Ига Швентек: Я никогда не представляла себе, что война может быть так близко к польским границам
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома