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Доминик Тим проблися в 1/4 финала турнира в Кицбюэле

Теннис
(1 голосов)

Теннисист без проблем обыграл Себастьяна Офнера

Доминик Тим проблися в 1/4 финала турнира в Кицбюэле

Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче второго круга Тим не без труда обыграл соотечественника Себастьяна Офнера (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1час 59 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Офнера три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Тима станет представитель Германии Янник Ханфман.

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В статье: Доминик Тим
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