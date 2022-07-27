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Сестра Циципаса опубликовала фото с братом
Сегодня ему исполнилось 22 года
Фото: Tennishead
Елизавет Циципас, младшая сестра четвёртой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, опубликовала милое семейное фото в честь дня рождения их брата, Петроса.
Сегодня, 27 июля ему исполнилось 22 года. Петрос, как и брат, является профессиональным теннисистом и часто выступает со Стефаносом в парном разряде.
Напомним, Стефанос, Петрос, Елизавет, а также ещё один брат Павлос – дети советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой и тренера Апостолоса Циципаса, внуки советского футболиста Сергея Сальникова.
На Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу, который впоследствии стал финалистом.
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