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Победительница US Open начала сотрудничество с российским тренером

Теннис
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Теннисистку ждут серьезные последствия

Победительница US Open начала сотрудничество с российским тренером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионка US Open – 2021, 10-я ракетка мира британка Эмма Радукану наняла российского специалиста Дмитрия Турсунова для помощи в подготовке к защите титула на Открытом чемпионате США, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы на соревнованиях покажутся её команде удовлетворительными, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю серию.

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В статье: Эмма Радукану
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