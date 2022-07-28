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Победительница US Open начала сотрудничество с российским тренером
Теннисистку ждут серьезные последствия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка US Open – 2021, 10-я ракетка мира британка Эмма Радукану наняла российского специалиста Дмитрия Турсунова для помощи в подготовке к защите титула на Открытом чемпионате США, сообщает Daily Mail.
По информации издания, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы на соревнованиях покажутся её команде удовлетворительными, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю серию.
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