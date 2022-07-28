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Ига Швёнтек одержала победу в 1/8 финала турнира в Варшаве
Теннисистка отдала 5 геймов сопернице
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Варшаве. В матче второго круга Швёнтек нанесла поражение 146-му номеру мировой классификации румынке Габриэле Талаба Ли, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.
Ига Швёнтек - Габриэла Талаба Ли 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Швёнтек подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Талаба Ли не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За выход в полуфинал домашнего турнира Швёнтек сыграет с пятой сеяной – французской теннисисткой Каролин Гарсия.
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