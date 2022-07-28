Ига Швёнтек одержала победу в 1/8 финала турнира в Варшаве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Варшаве. В матче второго круга Швёнтек нанесла поражение 146-му номеру мировой классификации румынке Габриэле Талаба Ли, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Ига Швёнтек - Габриэла Талаба Ли 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Швёнтек подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Талаба Ли не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал домашнего турнира Швёнтек сыграет с пятой сеяной – французской теннисисткой Каролин Гарсия.