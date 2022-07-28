  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-тренера Анетт Контавейт получил дисквалификацию на 12 лет за договорные матчи
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренера Анетт Контавейт получил дисквалификацию на 12 лет за договорные матчи

Теннис
(1 голосов)

Он также уничтожил все улики, которые служили доказательством его преступления

Экс-тренера Анетт Контавейт получил дисквалификацию на 12 лет за договорные матчи

Фото: sport.ru

Новина українською

Нидерландский тренер Макс Вендерс, ранее работавший с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт, отстранён на 12 лет за нарушение антикоррупционных правил. Его оштрафовали на $ 12 тыс., сообщает сайт Международного агентства целостности тенниса (ITIA).

Вендерс признал многочисленные обвинения в причастности к договорным матчам, а также, что уничтожил улики, запрошенные ITIA, и не сообщил о нарушениях.

Дисквалификация вступила в силу 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов Вендерса, но теперь запрет был снят. Санкция означает, что нидерландцу запрещено играть, тренировать и посещать любые теннисные соревнования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде