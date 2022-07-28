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Экс-тренера Анетт Контавейт получил дисквалификацию на 12 лет за договорные матчи
Он также уничтожил все улики, которые служили доказательством его преступления
Фото: sport.ru
Нидерландский тренер Макс Вендерс, ранее работавший с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт, отстранён на 12 лет за нарушение антикоррупционных правил. Его оштрафовали на $ 12 тыс., сообщает сайт Международного агентства целостности тенниса (ITIA).
Вендерс признал многочисленные обвинения в причастности к договорным матчам, а также, что уничтожил улики, запрошенные ITIA, и не сообщил о нарушениях.
Дисквалификация вступила в силу 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов Вендерса, но теперь запрет был снят. Санкция означает, что нидерландцу запрещено играть, тренировать и посещать любые теннисные соревнования.
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