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Доминик Тим покидает турнир в Кицбюэле
Теннисит не смог выйти в четвертьфинал
Австрийский теннисист Доминик Тим уступил в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Кицбюэле Яннику Ханфману из Германии.
Янник Ханфман - Доминик Тим 6:4, 3:6, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и была прервана дождём перед заключительным геймом, в котором Ханфман сумел взять подачу соперника.
Ханфман четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Тим выполнил пять эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал один брейк.
За выход в финал Ханфман сыграет с победителем матча между представителем Австрии Филипом Мисоличем и сербом Душаном Лайовичем,
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