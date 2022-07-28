Доминик Тим покидает турнир в Кицбюэле

Австрийский теннисист Доминик Тим уступил в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Кицбюэле Яннику Ханфману из Германии.

Янник Ханфман - Доминик Тим 6:4, 3:6, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и была прервана дождём перед заключительным геймом, в котором Ханфман сумел взять подачу соперника.

Ханфман четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Тим выполнил пять эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал один брейк.

За выход в финал Ханфман сыграет с победителем матча между представителем Австрии Филипом Мисоличем и сербом Душаном Лайовичем,