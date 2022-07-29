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Роберто Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Кицбюэле

Теннис
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Теннисист поборется за титул

Роберто Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Кицбюэле

Фото: sport.ru

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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в финал турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия).

В полуфинальном матче третий сеяный Баутиста-Агут нанёс поражение пятой ракетке турнира соотечественнику Альберту Рамосу-Виньоласу.

Роберто Баутиста-Агут - Альберт Рамос-Виньолас 6:3, 7:6 (7:3)

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Баутиста-Агут трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Рамос-Виньолас подал два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За титул турнира в Кицбюэле Баутиста-Агут сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся австриец Филип Мисолич, получивший уайлд-кард от организаторов, и немец Янник Ханфман.

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В статье: Роберто Баутиста-Агут
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