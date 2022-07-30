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Стиль дорого-багато: Свитолина и Монфис летают частными рейсами. Фото
Могут себе позволить
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом совершили частный перелет. Откуда и куда направлялась пара неизвестно. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее первая ракетка мира
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