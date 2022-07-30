Стиль дорого-багато: Свитолина и Монфис летают частными рейсами. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом совершили частный перелет. Откуда и куда направлялась пара неизвестно. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее первая ракетка мира прервала победную серию из 18 поединков.