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Калинина узнала соперницу по первому кругу Сан-Хосе
Будет непросто
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка, 50-я ракетка мира Ангелина Калинина узнала соперницу по первому кругу турнира в Сан-Хосе. Ею станет американка Кори Гауфф (WTA №11).
Для Ангелины это будет десятая встреча с представителем ТОП-20 рейтинга в этом году. В предыдущих девяти она победила четырежды, а проиграла пять раз.
Победительница матча во втором круге встретится с победительницей встречи Осака / Циньвэнь.
Напомним, что ранее первая ракетка мира
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