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Калинина узнала соперницу по первому кругу Сан-Хосе

Теннис
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Будет непросто

Калинина узнала соперницу по первому кругу Сан-Хосе

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 50-я ракетка мира Ангелина Калинина узнала соперницу по первому кругу турнира в Сан-Хосе. Ею станет американка Кори Гауфф (WTA №11).

Для Ангелины это будет десятая встреча с представителем ТОП-20 рейтинга в этом году. В предыдущих девяти она победила четырежды, а проиграла пять раз.

Победительница матча во втором круге встретится с победительницей встречи Осака / Циньвэнь.

Напомним, что ранее первая ракетка мира прервала 18-матчевую победную серию.

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В статье: Ангелина Калинина
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