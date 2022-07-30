Калинина узнала соперницу по первому кругу Сан-Хосе

Украинская теннисистка, 50-я ракетка мира Ангелина Калинина узнала соперницу по первому кругу турнира в Сан-Хосе. Ею станет американка Кори Гауфф (WTA №11).

Для Ангелины это будет десятая встреча с представителем ТОП-20 рейтинга в этом году. В предыдущих девяти она победила четырежды, а проиграла пять раз.

Победительница матча во втором круге встретится с победительницей встречи Осака / Циньвэнь.