Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Катерина Байндль не сумела выйти в финал польского турнира
Украинка сравняла счет в личных играх с румынкой Богдан
Фото: Sportarena
Варшава (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль проиграла румынке Ане Богдан в игре основной сетки Poland Open. Благодаря этому поражению украинка в которых раз подряд не сумела выйти в финальную стадию турнира.
Более того, это была уже четвертая игра между Байндль и Богдан. Благодаря сегодняшней победе Богдан сумел сравнять счет в серии: теперь он составляет 2:2. Далее Ане предстоит сыграть против Жасмин Паоли или Каролин Гарсией
Грунт.
Катерина Байндль (Украина) – Ана Богдан (Румыния)
5:75|:7
Популярное сейчас
- Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Поединок Усик – Джошуа покажет платформа DAZN
- Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на Суперкубок Англии на 30.07.2022
- Стиль дорого-багато: Свитолина и Монфис летают частными рейсами. Фото
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО