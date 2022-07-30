WTA. Катерина Байндль не сумела выйти в финал польского турнира

Варшава (WTA), украинская теннисистка Катерина Байндль проиграла румынке Ане Богдан в игре основной сетки Poland Open. Благодаря этому поражению украинка в которых раз подряд не сумела выйти в финальную стадию турнира.

Более того, это была уже четвертая игра между Байндль и Богдан. Благодаря сегодняшней победе Богдан сумел сравнять счет в серии: теперь он составляет 2:2. Далее Ане предстоит сыграть против Жасмин Паоли или Каролин Гарсией

Грунт.

Катерина Байндль (Украина) – Ана Богдан (Румыния)

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