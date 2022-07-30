АТР. Карлос Алькарас вышел в шестной финал в этом сезоне. Он сыграет с Янником Синнером

Умаг (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Джулио Дзеппьери и вышел в финал хорватского турнира серии АТР 250. Для испанца этот финал станет уже шестым в текущем сезоне. Он выиграл все, кроме последнего – Гамбурга против Лоренцо Музетти.

Вторым финалистом стал итальянец Яннис Синнер, он разорвал в полуфинале другого итальянского теннисиста, Франко Агаменоне. Для Синнера этот финал будет седьмым в карьере, но лишь первым в этом сезоне.

Отрытые корты, грунт

Карлос Алькарас (Испания) – Джулио Дзеппьери (Италия)

7:5|4:6|6:3

Янник Синнер (Италия) – Франко Агаменоне (Италия)

6:1|6:3