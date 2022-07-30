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АТР. Карлос Алькарас вышел в шестной финал в этом сезоне. Он сыграет с Янником Синнером
У Синнера это – первый финал в сезоне
Фото: Cricket Cache
Умаг (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Джулио Дзеппьери и вышел в финал хорватского турнира серии АТР 250. Для испанца этот финал станет уже шестым в текущем сезоне. Он выиграл все, кроме последнего – Гамбурга против Лоренцо Музетти.
Вторым финалистом стал итальянец Яннис Синнер, он разорвал в полуфинале другого итальянского теннисиста, Франко Агаменоне. Для Синнера этот финал будет седьмым в карьере, но лишь первым в этом сезоне.
Отрытые корты, грунт
Карлос Алькарас (Испания) – Джулио Дзеппьери (Италия)
7:5|4:6|6:3
Янник Синнер (Италия) – Франко Агаменоне (Италия)
6:1|6:3
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