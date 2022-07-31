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Костюк вместе с Монфисом провели тренировку. Фото
Необычная пара на корте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк провела тренировки на корте с мужем Элиной Светолиной, французом Гаэлем Монфисом. Фото с тренировки наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Потеря
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