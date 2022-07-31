Что за нимфа: Костюк показала соблазнительное фото с пляжа

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка на своей странице в Instagram разместила соблазнительный снимок в купальнике на берегу пляжа.

Напомним, что ранее Костюк и Монфис провели совместную тренировку.