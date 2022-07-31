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Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF на Шри-Ланке
Прекрасное выступление
Фото: twitter Eric Vanshelboim
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир-15-тысячник ITF на Шри-Ланке.
В решающем матче за главный титул соревнований он победил представителя Индии Эс Де Праджвала Дева. Счет встречи 2-1 (1:6, 6:4, 6:2) в пользу нашего соотечественника.
Поединок длился 2 часа 19 минут, украинец записал себе в актив шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести заработанных брейк-поинтов на подаче соперника.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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