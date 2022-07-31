Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF на Шри-Ланке

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир-15-тысячник ITF на Шри-Ланке.

В решающем матче за главный титул соревнований он победил представителя Индии Эс Де Праджвала Дева. Счет встречи 2-1 (1:6, 6:4, 6:2) в пользу нашего соотечественника.

Поединок длился 2 часа 19 минут, украинец записал себе в актив шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести заработанных брейк-поинтов на подаче соперника.