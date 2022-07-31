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Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF на Шри-Ланке

Теннис
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Прекрасное выступление

Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF на Шри-Ланке

Фото: twitter Eric Vanshelboim

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир-15-тысячник ITF на Шри-Ланке.

В решающем матче за главный титул соревнований он победил представителя Индии Эс Де Праджвала Дева. Счет встречи 2-1 (1:6, 6:4, 6:2) в пользу нашего соотечественника.

Поединок длился 2 часа 19 минут, украинец записал себе в актив шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести заработанных брейк-поинтов на подаче соперника.

Напомним, что ранее Марта Костюк показала соблазнительное фото с моря.

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В статье: Эрик Ваншельбойм
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