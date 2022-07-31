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Экс-первая ракетка мира вышла замуж за известного гольфиста
Поздравляем пару
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти вышла замуж. Ее избранником стал известный гольфист Гарри Киссик.
Пара познакомилась в 2016 году.
Фото с церемонии невеста разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец
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