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WTA. Ангелина Калинина – в основе турнира в Сан-Хосе
Первой соперницей украинки станет Кори Гауфф
Фото: Ubitennis
Сан-Хосе (WTA), украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основе американского турнира серии WTA 500. На старте соревнования, которое пройдет в штате Калифорния, ей будет противостоять американка Кори Гауфф.
Калинина является 50 ракеткой мира, Гауфф – 11. Победительница пары сыграет против Наоми Осаки (40 ракетка мира) или Чжень Циньвень (49 ракетка мира).
В последний раз Калинина выходила в финал турнира еще в ноябре прошлого года – тогда она обыграла Осеану Доден в Нанте. Всего у Ангелины 24 выхода в финалы турниров, 15 из них она выиграла.
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