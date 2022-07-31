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WTA. Ангелина Калинина – в основе турнира в Сан-Хосе

Теннис
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Первой соперницей украинки станет Кори Гауфф

WTA. Ангелина Калинина – в основе турнира в Сан-Хосе

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Сан-Хосе (WTA), украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основе американского турнира серии WTA 500. На старте соревнования, которое пройдет в штате Калифорния, ей будет противостоять американка Кори Гауфф.

Калинина является 50 ракеткой мира, Гауфф – 11. Победительница пары сыграет против Наоми Осаки (40 ракетка мира) или Чжень Циньвень (49 ракетка мира).

В последний раз Калинина выходила в финал турнира еще в ноябре прошлого года – тогда она обыграла Осеану Доден в Нанте. Всего у Ангелины 24 выхода в финалы турниров, 15 из них она выиграла.

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В статье: теннис Ангелина Калинина Кори Гауфф
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