АТР. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд, на этот раз - Яннику Синнеру

Умаг (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас был обыгран итальянцем Янником Синнером в финале шведского турнира. Это уже второе поражение Карлоса в финале подряд – на прошлой неделе в Гамбурге его вынес другой итальянец – Лоренцо Музетти.

Синнер же впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга АТР. Предыдущие 13 игр Янник проиграл. Для итальянца этот титул стал лишь первым в сезоне, как и этот финал. Алькарас же сыграл в шести решающих матчах в этом году.

Отрытые корты, грунт

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия)

7:6|1:6|1:6