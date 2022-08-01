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Гарбинье Мугуруса пропустит турнир в Сан-Хосе

Теннис
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Теннисистка снялась с турнира

Гарбинье Мугуруса пропустит турнир в Сан-Хосе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США) из-за травмы мышц живота.

После того, как испанка снялась с турнира, произошёл допосев. Турнир стартует сегодня, 1 августа, а завершится 7 августа.

Другие интересные матчи первого круга Сан-Хосе:

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Кэйти Бултер (Великобритания, WC);
Наоми Осака (Япония) – Чжэн Циньвэнь (Китай).

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