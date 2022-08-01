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Серена Уильямс готовится к турниру в Вашингтоне с сестрой Винус

Теннис
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Соревнования стартуют сегодня

Серена Уильямс готовится к турниру в Вашингтоне с сестрой Винус

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс прилетела в Вашингтон (США), где сегодня, 1 августа, стартует турнир категории WTA-250.

В нём примет участие семикратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс. Серена же в отличие от сестры на турнир не заявлена. В первом раунде Винус (WC) сразится с представительницей Канады Ребеккой Марино (Q).

Организаторы соревнований опубликовали видео, на котором сёстры Уильямс проводят совместную тренировку.

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В статье: Серена Уильямс
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