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Симона Халеп одержала победу и вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне
Румынская теннисистка поборется за титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).
В стартовом матче Халеп (3) обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ (Q).
Симона Халеп - Кристина Бушкэ 6:3, 7:5
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бушкэ ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча анна калинская – Мэдисон Бренгл.
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