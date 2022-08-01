Симона Халеп одержала победу и вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).

В стартовом матче Халеп (3) обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ (Q).

Симона Халеп - Кристина Бушкэ 6:3, 7:5

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бушкэ ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча анна калинская – Мэдисон Бренгл.