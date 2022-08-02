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Винус Уильямс покидает турнир в Вашингтоне
Теннисистка покинула турнир на старте соревнований
Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США), проиграв канадке Ребекке Марино.
Винус Уильямс - Ребекка Марино 4:6, 6:1, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. На счету Уильямс три эйса, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи. Марино восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.
Во втором круге Марино встретится с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) — Клара Таусон (Дания).
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