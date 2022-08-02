Сачко с победы стартовал на турнире в Чехии

Вторая ракетка Украины Виталий Сачко одержал победу на старте турнира серии Challenger в Чехии над Петром Ноузой.

Виталий Сачко - Петро Ноуза 7:6 (4), 6:4

За два часа на корте украинец совершил 1 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из восьми.

Отметим, что Сачко проиграл финальный матч квалификации, но получил шанс сыграть в основе в качестве лаки-лузера.