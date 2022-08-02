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Сачко с победы стартовал на турнире в Чехии
Украинец не испытал проблем
Вторая ракетка Украины Виталий Сачко одержал победу на старте турнира серии Challenger в Чехии над Петром Ноузой.
Виталий Сачко - Петро Ноуза 7:6 (4), 6:4
За два часа на корте украинец совершил 1 эйс, дважды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из восьми.
Отметим, что Сачко проиграл финальный матч квалификации, но получил шанс сыграть в основе в качестве лаки-лузера.
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