Маррей уступил на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе "Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда" состоялся матч первого круга турнира АТР-500, в котором сошлись 35-летний британец Энди Маррей (50-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Швеции Микаэль Имер.

Встреча завершилась победой Имера в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.

На счету шведского теннисиста пять подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Маррея – семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем круге соперником Имера станет 28-летний российский теннисист Аслан Карацев (36-й номер рейтинга ATP).