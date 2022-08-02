Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей уступил на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне
Теннисисты провели на корте около трех часов
Фото: sport.ru
В Вашингтоне (США) на стадионе "Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда" состоялся матч первого круга турнира АТР-500, в котором сошлись 35-летний британец Энди Маррей (50-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Швеции Микаэль Имер.
Встреча завершилась победой Имера в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.
На счету шведского теннисиста пять подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. У Маррея – семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В следующем круге соперником Имера станет 28-летний российский теннисист Аслан Карацев (36-й номер рейтинга ATP).
Популярное сейчас
- В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии
- Динамо может обменять трех игроков на лидера Зари - источник
- Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
- Экс-первая ракетка мира вышла замуж за известного гольфиста
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО