Ник Кирьос пропустит Кубок Лэйвера

Финалист Уимблдона-2022 и 47-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос не сыграет в этом году на выставочном Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 августа.

"В этом году меня не будет на Кубке Лэйвера. Просто хотел всем вам сообщить. Проведу это время с семьёй и своей красивой девушкой", — написал Ник в своих соцсетях.

Отметим, ранее Кирьос принимал участие во всех четырёх Кубках Лэйвера. 27-летний австралиец – чемпион шести турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.