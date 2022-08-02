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Ник Кирьос пропустит Кубок Лэйвера

Теннис
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Он хочет провести время с семьей

Ник Кирьос пропустит Кубок Лэйвера

Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 и 47-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос не сыграет в этом году на выставочном Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 августа.

"В этом году меня не будет на Кубке Лэйвера. Просто хотел всем вам сообщить. Проведу это время с семьёй и своей красивой девушкой", — написал Ник в своих соцсетях.

Отметим, ранее Кирьос принимал участие во всех четырёх Кубках Лэйвера. 27-летний австралиец – чемпион шести турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.

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В статье: Ник Кирьос
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