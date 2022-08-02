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Энди Маррей: Условия на предстоящих турнирах сложные

Теннис
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Теннисист уступил на старте турнира

Энди Маррей: Условия на предстоящих турнирах сложные

Фото: HBW News

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35-летний британец Энди Маррей прокомментировал вылет из турнира в Вашингтоне (США) в матче первого круга с шведом Микаэлем Имером.

"Очевидно, что я очень разочарован. Думаю, что в первом сете был хороший теннис. После этого уровень тенниса был не очень.

Единственный положительный момент заключается в том, что у меня больше времени для подготовки к турниру в Канаде. Думаю, если бы я мог решить какую-то физическую проблему, которая у меня была в последние пару турниров, то это было бы здорово. Очевидно, мне нужно заняться этим. Условия на предстоящих турнирах сложные", — приводит слова Маррея Tennis Majors.

Встреча первого круга турнира в Вашингтоне завершилась победой Имера в трёх сетах.

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В статье: Энди Маррей
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