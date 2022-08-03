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Организаторы турнира в Вашингтоне наклеили на двери туалета фото с изображением Циципаса
Ранее теннисист во время перерыва пользовался подсказками тренера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В соцсетях появилось фото двери в туалет на турнире в Вашингтоне, на которой изображён греческий теннисист Стефанос Циципас.
Напомним, в прошлом сезоне Циципаса обвиняли в том, что он использует туалетные перерывы, чтобы получать подсказки от своего отца и тренера.
В ноябре прошлого года ATP разослала письма игрокам, в которых сообщила, что регламентирует продолжительность туалетных перерывов. Теперь они длятся не более трёх минут. Кроме того, игрокам добавят ещё две минуты, чтобы они могли переменить форму. Игрок может взять не более одного туалетного перерыва за матч.
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