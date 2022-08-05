Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака легко справилась с Кори Гауфф во втором круге турнира в Сан-Хосе
18-летняя теннисистка не испытала проблем
фото - rolandgarros.com
В Сан-Хосе (США) на стадионе "Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр" состоялся матч второго круга одноимённого турнира, в котором сошлись 24-летняя японка Наоми Осака и 18-летняя представительница США Кори Гауфф.
Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах.
Кори Гауфф - Наоми Осака 6:4, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час и 27 минут.
На счету японской теннисистки три подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. У Гауфф семь эйсов, столько же двойных ошибок и 3 из 12 удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Гауфф станет представительница Испании Паула Бадоса
Популярное сейчас
- Вата вместо мозга. Бывший игрок Десны перешел в российскую Уфу
- Днепр-1 подписал долговременный контракт с аргентинским хавбеком - источник
- Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко
- Организаторы турнира в Вашингтоне наклеили на двери туалета фото с изображением Циципаса
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО