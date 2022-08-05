Наоми Осака легко справилась с Кори Гауфф во втором круге турнира в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на стадионе "Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр" состоялся матч второго круга одноимённого турнира, в котором сошлись 24-летняя японка Наоми Осака и 18-летняя представительница США Кори Гауфф.

Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах.

Кори Гауфф - Наоми Осака 6:4, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час и 27 минут.

На счету японской теннисистки три подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт. У Гауфф семь эйсов, столько же двойных ошибок и 3 из 12 удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Гауфф станет представительница Испании Паула Бадоса