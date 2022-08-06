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Калинина узнала первую соперницу на турнире в Монреале

Теннис
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Удачи Ангелине

Калинина узнала первую соперницу на турнире в Монреале

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) узнала первую соперницу на турнире в канадском Монреале.

Ею станет латвийская спортсменка Елена Остапенко (WTA №17). Поединок состоится 8 августа, начало – не раньше 18:00 по Киеву.

Отметим, что Калинина – единственная представительница Украины на турнире в Монреале.

Напомним, что ранее Марта Костюк показала, как проводит субботнее утро.

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В статье: Ангелина Калинина
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