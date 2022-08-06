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Калинина узнала первую соперницу на турнире в Монреале
Удачи Ангелине
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №52) узнала первую соперницу на турнире в канадском Монреале.
Ею станет латвийская спортсменка Елена Остапенко (WTA №17). Поединок состоится 8 августа, начало – не раньше 18:00 по Киеву.
Отметим, что Калинина – единственная представительница Украины на турнире в Монреале.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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