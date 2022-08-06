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АТР. Лучший теннисист Великобритании Норри будет защищать свой титул чемпиона Лос Кабос
Сыграет в финале с россиянином Даниилом Медведевым
Фото: Sporting News
Лос Кабос (АТР), первая ракетка Великобритании Камерон Норри второй год подряд выходит в финал мексиканского турнира. Год назад в решающем матче британец обыграл американца Брэндона Накашиму.
На этот же раз Норри предстоит сыграть в мексиканском финале с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. В полуфинальном матче Камерону удалось обыграть канадца Оже-Алиассима, Медведеву – серба Кецмановича.
Открытые корты, хард
Камерон Норри (Великобритания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)
6:4|3:6|6:3
Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия)
7:6|6:1
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