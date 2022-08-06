  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР. Лучший теннисист Великобритании Норри будет защищать свой титул чемпиона Лос Кабос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР. Лучший теннисист Великобритании Норри будет защищать свой титул чемпиона Лос Кабос

Теннис
(1 голосов)

Сыграет в финале с россиянином Даниилом Медведевым

АТР. Лучший теннисист Великобритании Норри будет защищать свой титул чемпиона Лос Кабос

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Лос Кабос (АТР), первая ракетка Великобритании Камерон Норри второй год подряд выходит в финал мексиканского турнира. Год назад в решающем матче британец обыграл американца Брэндона Накашиму.

На этот же раз Норри предстоит сыграть в мексиканском финале с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. В полуфинальном матче Камерону удалось обыграть канадца Оже-Алиассима, Медведеву – серба Кецмановича.

Открытые корты, хард

Камерон Норри (Великобритания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:4|3:6|6:3

Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия)

7:6|6:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Кэмерон Норри Даниил Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде