АТР. Лучший теннисист Великобритании Норри будет защищать свой титул чемпиона Лос Кабос

Лос Кабос (АТР), первая ракетка Великобритании Камерон Норри второй год подряд выходит в финал мексиканского турнира. Год назад в решающем матче британец обыграл американца Брэндона Накашиму.

На этот же раз Норри предстоит сыграть в мексиканском финале с первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. В полуфинальном матче Камерону удалось обыграть канадца Оже-Алиассима, Медведеву – серба Кецмановича.

Открытые корты, хард

Камерон Норри (Великобритания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:4|3:6|6:3

Даниил Медведев (Россия) – Миомир Кецманович (Сербия)

7:6|6:1