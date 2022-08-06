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WTA. Эстонка Канепи впервые за полгода вышла в финал турнира
В финале Вашингтона сыграет с Самсоновой
Фото: Tennis Majors
Вашингтон (WTA), эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в финал американского турнира, обыграв австралийку Дарью Сэвилл. Для эстонки этот финал станет первым за последние полгода. А в случае победы, этот титул будет для нее первым с 2013 года.
В финале Канепи предстоит сыграть с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Россиянка же в полуфинале обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван.
Отрытые корты, хард
Кайя Канепи (Эстония) – Дарья Сэвилл (Австралия)
6:3|6:1
Сиюй Ван (Китай) – Людмила Самсонова (Россия)
1:6|0:1
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