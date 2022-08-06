WTA. Эстонка Канепи впервые за полгода вышла в финал турнира

Вашингтон (WTA), эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в финал американского турнира, обыграв австралийку Дарью Сэвилл. Для эстонки этот финал станет первым за последние полгода. А в случае победы, этот титул будет для нее первым с 2013 года.

В финале Канепи предстоит сыграть с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Россиянка же в полуфинале обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван.

Отрытые корты, хард

Кайя Канепи (Эстония) – Дарья Сэвилл (Австралия)

6:3|6:1

Сиюй Ван (Китай) – Людмила Самсонова (Россия)

1:6|0:1