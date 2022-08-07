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Украинка Бондаренко победила на турнире ITF-серии в Лексингтоне

Теннис
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Прекрасное выступление

Украинка Бондаренко победила на турнире ITF-серии в Лексингтоне

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко стала чемпионкой парных соревнований ITF W60 в американском городе Лексингтон с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В решающем матче Екатерина и ее партнерша по команде представительница Индонезии Алдила Суджиади обыграли американский тандем Джада Милл Гарт / Делейна Хьюитт 2-0 (7:5, 6:3).

Для украинской теннисистки это второй титул ITF в этом году. В феврале Екатерина вместе с Кэрол Чжао из Канады выиграла турнир W25 в Канкуне (Мексика).

Напомним, что ранее Стаховский рассказал о своем видении будущего Украины.

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В статье: Катерина Бондаренко
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