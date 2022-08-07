Украинка Бондаренко победила на турнире ITF-серии в Лексингтоне

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко стала чемпионкой парных соревнований ITF W60 в американском городе Лексингтон с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В решающем матче Екатерина и ее партнерша по команде представительница Индонезии Алдила Суджиади обыграли американский тандем Джада Милл Гарт / Делейна Хьюитт 2-0 (7:5, 6:3).

Для украинской теннисистки это второй титул ITF в этом году. В феврале Екатерина вместе с Кэрол Чжао из Канады выиграла турнир W25 в Канкуне (Мексика).