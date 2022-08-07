АТР. Первая ракетка мира Медведев обыграл Норри в финале Лос Кабоса

Лос Кабос (АТР), первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев победил в финале британца Камерона Норри. Для российского теннисиста эта победа стала первой за последние шесть финалов.

Ранее Медведев проиграл решающие матчи турниров в Париже, АТР Finals в Италии, Australian Open, Хертогенбоше и Галле. Камерон Норри же не сумел защитить свой титул чемпиона Лос Кабоса (в 2021 году он победил).

Отрытые корты, хард

Даниил Медведев (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания)

7:5|6:0