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АТР. Первая ракетка мира Медведев обыграл Норри в финале Лос Кабоса
Британец не сумел защитить титул
Фото: ATP Tour
Лос Кабос (АТР), первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев победил в финале британца Камерона Норри. Для российского теннисиста эта победа стала первой за последние шесть финалов.
Ранее Медведев проиграл решающие матчи турниров в Париже, АТР Finals в Италии, Australian Open, Хертогенбоше и Галле. Камерон Норри же не сумел защитить свой титул чемпиона Лос Кабоса (в 2021 году он победил).
Отрытые корты, хард
Даниил Медведев (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания)
7:5|6:0
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