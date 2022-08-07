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АТР. 96 ракетка мира Нишиока обыграл 8 ракетку мира и вышел в финал Вашингтона
Сыграет с Ником Кириосом
Фото: ATP Tour
Вашингтон (АТР), японский теннисист Йошихито Нишиока, 96 ракетка мира обыграл россиянина Андрея Рублева, восьмую ракетку мира, в полуфинале американского турнира. Для японца этот финал станет лишь третьим в карьере: в 2018 году он победил в Шэньчжэне, а в 2020 – проиграл в Делрей-Бич.
На этот раз Нишиоке предстоит сыграть с австралийцем Ником Кириосом, обыгравшим в полуфинале шведа Микаэля Имера. Для Кириоса этот финал станет уже вторым в сезоне и 11 – в карьере. В последний раз он побеждал в решающем матче как раз в Вашингтоне – в 2019 году.
Отрытые корты, хард
Йошихито Нишиока (Япония) – Андрей Рублев (Россия)
6:3|6:4
Ник Кириос (Австралия) – Микаэль Имер (Швеция)
7:6|6:3
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